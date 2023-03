Mit Messer: Männer überfallen Edeka mitten im Nobelviertel

Drei Männer haben am Mittwochabend einen Edeka-Supermarkt mitten in Rotherbaum überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten drei Männer den Laden an der Hallerstraße kurz nach Geschäftsschluss betreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort hätten sie einen 58-jährigen Mitarbeiter und den 41-jährigen Filialleiter mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem die Angestellten das Geld herausgaben, seien die drei Männer nach ersten Erkenntnissen zu Fuß in Richtung Rothenbaumchaussee geflüchtet.

Hamburg-Rotherbaum: Trio überfällt Supermarkt und flieht mit schwarzem Auto

Zeugen hätten beobachtet, wie das Trio daraufhin an der Ecke Rothenbaumchaussee/Edmund-Siemers-Allee in ein schwarzes Auto gestiegen sei und die Flucht Richtung Eimsbüttel fortgesetzt habe, teilte die Polizei weiter mit.

Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Die Täter sind zwischen 1,83 und 1,87 Meter groß, trugen schwarze Klamotten und waren zum Teil maskiert. Einer führte ein Messer mit sich und hatte weiße Sneaker. Alle sprachen akzentfreies Deutsch. Ihr Alter ist unklar, die Polizei schätzt, dass einer der Verdächtigen zwischen 25 und 30 Jahre alt ist.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 040 4286-56789 bei der Polizei Hamburg zu melden. (mp)