Mit mehreren Kilo Kokain gehandelt – Männer in Hamburg verhaftet

Nach intensiven Ermittlungen haben Drogenfahnder am vergangenen Mittwoch mehrere Objekte in Eidelstedt, Altona-Altstadt und Osdorf durchsucht. Die Beamten verhafteten zwei Männer, die im großen Stil mit Kokain gedealt haben sollen.

Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, seien zwei Männer (31 und 54 Jahre) im Zuge von Ermittlungen in den Fokus des Drogendezernats geraten. So sollen sie im August vergangenen Jahres in einer Wohnung im Furthweg rund 60 Kilogramm Kokain gelagert haben. Von hier aus soll der 54-Jährige den Stoff an verschiedene Abnehmer verteilt haben.

Drogen, Magazin und scharfe Munition sichergestellt

Als genügend Beweismaterial vorhanden war, wurden zuvor erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für Objekte im Furthweg und Wischhofsweg (Eidelstedt), in der Unzerstraße (Altona-Altstadt und in der Heinrich-Plett-Straße (Osdorf) und Haftbefehle gegen die Beschuldigten vollstreckt.

Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Rund 200 Gramm Marihuana, ein Pistolenmagazin, scharfe Munition und Kommunikationsgeräte wurden sichergestellt. Nun konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Abnehmer der Drogen.