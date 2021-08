Mit Karacho in die Wand: Schon wieder ein Unfall auf Hamburgs Crash-Meile

Groß Flottbek –

Immer wieder kracht es in der Waitzstraße! Ein ums andere Mal verlieren zumeist betagte AutofahrerInnen dort die Kontrolle über ihre Autos und krachen in die dort angesiedelten Geschäfte. Das Thema ist längst in der Politik angekommen, doch verbessert hat sich die Situation noch nicht. Am Donnerstagnachmittag war es mal wieder soweit: Eine Seniorin (71) verwechselte beim Ausparken Gas und Bremse und krachte in die Fassade eines Nobel-Friseur.

Es ist, als ob ein Fluch über der beliebten Einkaufsmeile hängt! In keiner Straße in Hamburg kommt es zu solch einer Anhäufung von ähnlich ablaufenden Unfällen. Immer wieder haben betagte AutofahrerInnen hier in der Vergangenheit beim Ein- oder Ausparken zum Teil schwere Unfälle gebaut. Alle Versuche zur Vermeidung solcher Unfälle schlugen bislang fehl.

Waitzstraße in Hamburg: Wieder ein Unfall

Zunächst war es mit Steinpollern versucht worden. Diese sollten verhindern, dass Autos außer Kontrolle über den Gehweg brettern können. Doch bei einem Crash wurden sie aus der Verankerung gerissen. Danach erfolgte eine Versuchsreihe mit Bügeln aus massivem Stahl. Als auch dadurch keine Abhilfe geschaffen werden konnte, wurden Forderungen nach einer autofreien Waitzstraße laut. Zuletzt tagte das Bezirksamt Altona mehrmals mit der Polizei, um neue Maßnahmen zu beschließen. Langfristig sollen dort jetzt Vollstahlpoller zur Absicherung der Schrägparkstände eingebaut werden – und das ist auch bitter nötig!

Meinung: Waitzstraße muss eine Fußgängerzone werden!

Denn am Donnerstagmittag gab es schon wieder einen Crash: Bereits zum zweiten Mal wurde dabei die Fassade des Nobel-Friseugeschäfts von Marlies Möller beschädigt. Wie die MOPO erfuhr, hatte eine Seniorin gegen 13.40 Uhr versucht, mit ihrer schweren BMW-Limousine rückwärts aus einer diagonal zur Straße verlaufenden Parkbucht auszuparken. Anstatt des Rückwärtsgangs hatte die alte Dame aber den ersten Gang eingelegt und Gas gegeben. Das Verhängnis nahm seinen Lauf.

Mit aufheulendem Motor raste das Auto zwischen die Stahlabsperrbügel über den Gehweg gegen die Fassade des Friseurgeschäfts. Dort kam der BMW dann zum Stehen. Passanten und Geschäftsinhaber eilten zu Hilfe und übergaben die Seniorin den alarmierten Rettungskräften. Sie erlitt einen Schock. Eine durchgeführte Fahrtauglichkeitsprüfung verlief ohne Auffälligkeiten.

Waitzstraße: 81-Jährige verwechselt Gas und Bremse und stürzt in Einfahrt

Mit solchen Hiobsbotschaften aus der Waitzstraße ist es dann hoffentlich bald endgültig vorbei!