Wo ist Dennis Stenpaß? Diese Frage stellen sich die Ermittler der Hamburger Polizei – und bitten nun um die Hilfe der Bevölkerung: Am Donnerstag haben die Beamten sogar ein Foto veröffentlicht, das den 37-Jährigen zeigt.

Der Mann befinde sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ und sei „dringend“ auf seine Medikamente angewiesen. „Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, hat ein Ermittlungsrichter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Hamburg: Polizei sucht nach 37-Jährigen – und bittet um Mithilfe

Der Gesuchte soll etwas jünger aussehen als er ist, etwa 1,85 Meter groß und schlank sein, braune Augen, kurze, dunkle Haare und ein, laut Polizei, „ungepflegtes Äußeres“ haben; seine Schneidezähne seien deutlich verfärbt. Er zeige sich ängstlich gegenüber anderen Menschen. Der Sprecher: „Vermutlich ist er mit einer schwarzen Jeans, einem karierten Hemd sowie dunklen Stoffschuhen bekleidet.“

Die Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt 151. Der 37-Jährige habe Ende Juli seine Wohnunterkunft an der Meilerstraße in Farmsen-Berne verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Hinweise an Tel. 428 65 67 89. (dg)