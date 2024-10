Mit E-Roller durch Autoscheibe – Mann bei Unfall schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hausbruch ist ein E-Roller-Fahrer am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann war in die Seite eines Autos gekracht und durch die Scheibe geflogen.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.40 Uhr auf der Cuxhavener Straße. Zum genauen Hergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Fest steht, dass der Fahrer (28) des E-Scooters seitlich in einen auf ein Grundstück abbiegenden VW Golf gekracht ist.

Der Scooter-Fahrer krachte durch die Seitenscheibe und verletzte sich dabei schwer.

Scooter-Fahrer mit Notarzt in Klinik

Der Scooter-Fahrer schlug bei dem Aufprall durch die hintere Seitenscheibe des VW und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Die Cuxhavener Straße wurde stadtauswärts teilweise gesperrt. Es kam zu einem Stau.

Ersten Informationen zufolge soll der E-Scooter keine Straßenzulassung gehabt haben. Im Internet ist nachzulesen, dass der Roller deutlich schneller als 50 km/h fahren kann.