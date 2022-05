Mit Drink und Zigarette: Mann steht auf Balkon – und stürzt dann in die Tiefe

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen von seinem Balkon im Hamburger Stadtteil Harburg gefallen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Das bestätigte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes der MOPO.

Gegen 8 Uhr soll sich der Mann – offenbar alkoholsiert – mit einem Drink und einer Zigarette in den Händen gegen das Geländer des Balkons gelehnt, dann das Gleichgewewicht verloren haben und gestürzt sein. Ein Zeuge, der sich mit dem Mann in der Wohnung aufhielt, beschrieb es so den Polizisten, die kurz darauf an der Kalischerstraße ankamen.

Hamburg: Mann steht auf Balkon – und stürzt dann in die Tiefe

Der 36-Jährige lag zunächst schwer verletzt und regungslos auf der Wiese des Hinterhofs, wurde von Sanitätern der Feuerwehr versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. „Ein Notarzt begleitete ihn“, so ein Lagedienst-Sprecher.

Polizeibeamte übernahmen vor Ort die Ermittlungen, verschlossen Wohnungs- und Balkontür. Es wird von einem Unfall ausgegangen. (dg)