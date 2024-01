Mit Blüten auf dem Kiez bezahlt – Tausende Euro Falschgeld gefunden

Er bezahlte seine Einkäufe mit falschen Fünfzigern – und das wurde einem Mann am Samstagabend auf St. Pauli zum Verhängnis. In seiner Wohnung in Bergedorf fanden Polizisten weitere Blüten über mehrere Tausend Euro.

Laut Polizei habe sich gegen 21.55 Uhr der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in der Glashüttenstraße gemeldet und angegeben, dass ein Mann soeben zwei Mal kleinere Einkäufe mit jeweils einem 50-Euroschein bezahlt hätte. Die Scheine würden Fälschungsmerkmale aufweisen. Polizisten stoppten den Verdächtigen (24) vor dem Geschäft.

Blüten für 17.000 Euro im Kleiderschrank versteckt

Bei ihm wurden verschiedene Banknoten im Wert von 320 Euro sichergestellt. Alle 10-, 20- und 50-Euroscheine waren gefälscht. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden in einem Kleiderschrank weitere 17.000 Euro in falschen 10- bis 500-Euro-Geldscheine entdeckt. Der Mann wurde festgenommen.