Mit 3,5 Promille!: Mann pöbelt am Bahnhof herum – jetzt muss er in den Knast

Aggressionen und Pöbelei: Die Polizei hat am Dienstagabend einen Trunkenbold am Bahnhof Altona mitgenommen. Der 32-Jährige hatte zuvor andere Reisende durch sein aggressives Verhalten belästigt. Von der Wache ging es für den Mann im Anschluss direkt in den Knast.

Gegen 23.15 Uhr wurden die Beamten der Bundespolizei am Bahnhof Altona auf den Mann aufmerksam. Er befand sich in einer Gruppe von Leuten, die durch Schreien und Pöbeleien aufgefallen waren. Die Polizisten sprachen Platzverweise aus und kontrollierten die Gruppe. Dabei fiel ihnen auf, dass der 32-Jährige total betrunken war und kaum noch gehen konnte.

Pöbelei am Bahnhof Altona: Mann muss in den Knast

Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache. Dort stellte sich heraus, dass der Mann seit zwei Wochen wegen Diebstahls mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Da er den haftbefreienden Betrag von 225 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er direkt ins Gefängnis überstellt. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab übrigens einen Wert von knapp 3,5 Promille. (abu)