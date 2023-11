Meterhohe Flammen: Unterkunft in Hamburg brennt lichterloh – Männer verletzt

Feuer-Alarm in Borgfelde! Am Mittwochabend brennt ein Apartment in einer Flüchtlingsunterkunft lichterloh – meterhohe Flammen lodern aus dem Gebäude, zwei Männer werden bei dem Brand verletzt.

Um 18.36 Uhr geht der erste Notruf ein, wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf MOPO-Nachfrage bestätigt. Die Feuerwehr rückt mit 70 Einsatzkräften zur Eifestraße Ecke Ausschläger Weg aus. Als die Retter eintreffen, brennt eine im Innenhof liegende Wohnung im dritten Stock in voller Ausdehnung, meterhohe Flammen schlagen aus den Fenstern, ein Mann in einem angrenzenden Apartment schreit um Hilfe.

Brand in Unterkunft in Hamburg: Vier Menschen gerettet – Gebäudeflügel durch Flammen zerstört

Er wird über eine Drehleiter gerettet – insgesamt vier Menschen muss die Feuerwehr in Sicherheit bringen, wie die Rettungskräfte am späten Abend mitteilen. Zwei von ihnen erleiden beim Brand eine Rauchgasvergiftung und müssen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht.

169 Personen können das Gebäude selbstständig verlassen, auf der Straße warten Helfer mit einem Großraumrettungswagen sowie einem Gelenkbus der Hochbahn auf sie.

Die Feuerwehr kann die Flammen schnell löschen, um 19.14 Uhr geben die Retter Entwarnung. Das Gebäude wird anschließend belüftet, bevor Polizei und der Notfallmanager der Wohnunterkunft um 22.01 Uhr die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Riesen-Einsatz in Blankenese: Weiterer Lehrer bedroht – Kinder festgenommen

Der betroffene Gebäudeflügel ist nun nicht mehr bewohnbar. Der städtische Betreiber der Unterkunft, „Fördern und Wohnen“, bemühe sich bereits um eine Lösung für die Bewohner, so der Polizeisprecher zur MOPO. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. (idv)