Frau angeschossen, Mann mit Messer schwer verletzt – Großeinsatz mit Hubschrauber

Worum es geht, ist auch Stunden nach der Alarmierung nicht klar: Bei einer Auseinandersetzung in Jenfeld am Sonntagnachmittag fielen auf einmal Schüsse. Eine Frau wurde angeschossen, ein Mann niedergestochen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Vor einer Ladenzeile an der Barsbütteler Straße kam es zu dem Streit: Einer Frau wurde in den Fuß geschossen, einem Mann Mitte 30 mit einem Messer in den Bauch gestochen. Der verletzte Mann sei in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik transportiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch die verletzte Frau kam ins Krankenhaus. Den Tätern gelang zunächst die Flucht.

Jenfeld: Schüsse fallen am hellichten Tag

Die Polizei ließ ein Großaufgebot an Kräften zum Einsatzort kommen, darunter mehr als ein Dutzend Streifenwagen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Eine Fahndung nach Beteiligten verlief bisher aber erfolglos. Der Tatort wurde abgesperrt und von Polizisten mit Maschinenpistolen gesichert.

Mehrere Streifenwagen wurden nach Jenfeld entsandt. Marius Röer Mehrere Streifenwagen wurden nach Jenfeld entsandt.

Im Umfeld des Tatortes hielten sich zur Zeit der Auseinandersetzung mehrere Menschen auf. Sie wurden von den Polizisten vernommen. Augenzeugen berichteten einem dpa-Fotografen, etwa 15 Menschen hätten sich im Hinterhof eines Kiosks geprügelt. Dabei seien drei Schüsse abgegeben worden.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Hamburgs härtestes Pflaster: Alles zur Lage am Hauptbahnhof

– Der Tod baut mit: Wie Arbeiter gefährdet und ausgenutzt werden

– Ein unglaubliches Leben: Jorge González im Interview

– 20 Seiten Sport: Alles zu HSV und FC St. Pauli & Legende Sergej Barbarez im Interview

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Dann seien die Beteiligten zwischen den dortigen Hochhäusern weggelaufen. Dabei sei ein weiterer Schuss gefallen. Mindestens eine Kugel durchschlug die Seitentür eines geparkten Autos.

Ein Polizist hatte kurz nach Beginn des Einsatzes auch einen gezielten Hinterhalt nicht ausschließen wollen. Dazu gibt es aber bis zum frühen Abend ebenso wenig offizielle Angaben wie zu Aussagen der Augenzeugen.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogenbaron aus dem Plattenbau: So stieg Mansour Ismail auf

Inzwischen hat die Kripo den Fall übernommen. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg/röer/dpa)