Messerstich vor Friseursalon in Hamburg – Täter flüchtet und wird gefasst

In Barmbek-Nord kam es am Freitagnachmittag zu einer Messerstecherei, bei der ein Mann verletzt wurde. Der Täter flüchtete in einem Pkw, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Kripo ermittelt die Hintergründe.

Auf Nachfrage der MOPO bestätigte ein Polizeisprecher, dass es gegen 17.25 Uhr zu einem Einsatz in der Fuhlsbüttler Straße gekommen sei. Dort gerieten zwei Männer (31 und 38 Jahre) vor einem Friseursalon in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 38-Jährige ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten am Unterarm.

Täter auf der Flucht gefasst

Das Opfer wurde in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete in einem Pkw, konnte jedoch im Zuge der Fahndung mit mehreren Streifenwagen vorläufig festgenommen werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt die Hintergründe, die zu der Tat geführt haben.