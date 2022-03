Messerstich? Suff-Streit in Hamburg eskaliert – Mann am Rücken verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Männern am Sonntag an der Cuxhavener Straße in Neugraben-Fischbek ist einer mutmaßlich durch einen Messerstich in den Rücken verletzt worden. Ermittlungen der Polizei wurden erschwert, weil offenbar alle Beteiligten betrunken waren.

„Und das erheblich“, bestätigte ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage. Daher sei auch die Aussagenaufnahme erschwert, dazu käme eine Sprachbarriere. „Der Kriminaldauerdienst ist in dem Sachverhalt eingestiegen.“ Genaue Hintergründe sind momentan noch völlig unklar.

Unbekannt ist auch, womit das Opfer genau verletzt wurde. Dem Verletzungsmuster nach könnte es sich um ein Messer handeln. Der Polizeisprecher: „Es besteht keine Lebensgefahr. Der Mann kam in ein nahes Krankenhaus.“

Zu betrunken: Mann kann keine Angaben machen – Festnahme

Ein Mann wurde auf einem Spielplatz in Tatortnähe festgenommen. Seine Beteiligung ist noch unklar. Auch er war zu betrunken, um genauere Angaben zu machen. Nach MOPO-Informationen gehen die Ermittler aber davon aus, dass sich die Beteiligten kannten. Der Polizeisprecher: „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.“ (dg)