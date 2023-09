Messerstecherei in Kneipe – drei Verletzte in Hamburg

Nach einer durchzechten Nacht sind am Samstagmorgen in einer Kneipe in Barmbek-Nord drei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei und der Rettungsdienst waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Der Notruf aus einer Kneipe in der Habichtstraße ging gegen 6.45 Uhr ein. Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage sagte, meldete der Anrufer, dass sich vier Gäste gestritten hätten und ein Messer im Spiel sei. Drei Männer hätten blutige Wunden.

Messerstecherei in Hamburg-Barmbek: Drei Verletzte

Neben mehreren Streifenwagen rückten auch Rettungswagen und ein Notarzt an. Laut Lagedienst der Polizei sollen die Männer zunächst verbal in Streit geraten sein. Einer der Beteiligten habe dann ein Messer gegriffen. Es habe drei Verletzte gegeben.

Die Männer hatten Schnittverletzungen an Bauch, Hand und Hüfte. Lebengefahr besteht den Angaben zufolge bei keinem der Opfer.

Der mutmaßliche Messerstecher wurde festgenommen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.