Messerstecherei in Hamburg: Polizei findet schwer verletzten Mann auf Gehweg

Messerstecherei in Rahlstedt: Am Dienstagabend ist ein schwer verletzter Mann auf dem Gehweg aufgefunden worden. Die Hamburger Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Nach MOPO-Informationen rückte die Polizei gegen 19 Uhr zum Einsatz in die Berner Straße an. Dort fanden die Beamten einen Mann, der am Boden lag und mehrere Stichverletzungen am Kopf und im Nackenbereich aufwies. Ein Notarzt versorgte das Opfer und begleitete es ins Krankenhaus. Der Auffindeort wurde weiträumig abgesperrt. Hierbei soll es sich nicht um den Tatort handeln. Dieser wird in der Nähe vermutet.

Rahlstedt: Mann durch Messerstiche schwer verletzt – Verdächtiger festgenommen

Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter wurde ein Verdächtiger vorläufig festgenommen, wie die Polizei der MOPO sagte. Weitere Details waren am späten Dienstagabend noch unklar. Der Attacke soll eine Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Der Kriminaldauerdienst (KDD) übernahm die ersten Ermittlungen und soll nun klären, ob es sich beim blutigen Vorfall um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt. (roeer/idv)