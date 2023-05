Messerstecherei in Hamburg: Mann schwer am Kopf verletzt

Aufregung vor dem Drob Inn in St. Georg: Vor der Einrichtung für Drogensüchtige ist am Mittwochabend ein Streit eskaliert. Ein Mann bekam dabei mindestens einen Messerstich ab – er wurde schwer am Kopf verletzt.

Gegen 18.40 Uhr sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Besenbinderhof gekommen, sagte ein Sprecher auf MOPO-Nachfrage. Dabei erlitt das Opfer eine Schnittverletzung sowie eine Platzwunde am Kopf. Er kam mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung schwer verletzt ins Krankenhaus – Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber zum Glück nicht.

Messer-Attacke vor Drob Inn: Mann vorläufig festgenommen

Ein Mann konnte im Zuge der Ermittlungen noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Zum Alter der Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (idv)