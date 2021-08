Messerstecherei auf dem Kiez: Gesucht: Wer kennt die Männer in weißen Turnschuhen?

Foto:

St. Pauli –

Mehrere Männer prügeln an der Wohlwillstraße aufeinander ein. Am Ende bleibt ein 19-Jähriger mit einer Stichverletzung am Boden zurück, alle Beteiligten flüchten. Was war der Auslöser? Das Opfer hüllte sich in Schweigen – nun hat aber die Polizei ein Foto der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Beide sind trainiert, haben kurze Haare, dunkle T-Shirts und weiße Sneakers an. Beide tragen schwarze Sonnenbrillen. Einer ist etwas größer als der andere.

Die Fotos, aufgenommen von einer Überwachungskamera, zeigen das verdächtigte Duo kurz nach der Tat gegen 17 Uhr am 22. September vergangenen Jahres.

Hamburg: Die Messerstecher mit den weißen Turnschuhen

„Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat die zuständige Ermittlungsrichterin eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet“, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Das Problem in dem Fall: Das Opfer wollte und will sich nicht gegenüber der Mordkommission äußern. Deswegen hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung.

„Wer Hinweise zu den gezeigten Personen geben kann, wird geben, sich zu melden“, so der Sprecher weiter. Entsprechendes an: Tel. 040/428 65 6789. (dg)