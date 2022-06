Messerstecherei an Hamburger U-Bahnhof – zwei Männer verletzt

Am U-Bahnhof Burgstraße (Borgfelde) hat es am frühen Donnerstagmorgen zwei Verletzte bei einer Messerstecherei gegeben. Drei Männer waren auf dem Bahnsteig in Streit geraten. Zwei von ihnen wurden durch den Einsatz eines Messers verletzt.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 5.50 Uhr im Bahnhof an der Hammer Landstraße. Ein 35-Jähriger erlitt Stichverletzungen am Arm und an der Hand, ein weiterer einen Stich in den Bauch.

Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Borgfelde

Beide kamen in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Dem mutmaßlichen Täter gelang trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen die Flucht. Der U-Bahnverkehr wurde für die Dauer des Einsatz kurzzeitig unterbrochen.