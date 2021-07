Messerattacke an den Landungsbrücken: Mann verletzt

An den Landungsbrücken ist es am Sonntagmorgen zu einem Streit zwischen zwei 21-Jährigen gekommen. Die Situation eskalierte – und plötzlich griff einer der Männer den anderen unvermittelt mit einem Messer an.

Das Opfer erlitt dabei Schnittverletzungen an den Unterarmen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen, der erst im Mai wegen eines ähnlichen Deliktes im Gefängnis gesessen hatte, wenig später festnehmen. In seiner Tasche fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe.

Messerattacke: Täter muss vor den Haftrichter

Der Mann muss sich nun vor dem Haftrichter verantworten. Warum sich die beiden 21-Jährigen am frühen Sonntagmorgen stritten, ist noch unklar. Das für die Region Mitte zuständige Landeskriminalamt (LKA 113) führt die weiteren Ermittlungen. (se/dpa)