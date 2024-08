Messerangriff in Hamburg: 19-Jähriger sticht seinen Stiefvater nieder

Einsatz in Harburg: Am späten Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Eißendorf gerufen. Dort hatte ein 19-Jähriger seinen Stiefvater mit einem Messer attackiert.

Die Polizei wurde gegen 17.40 Uhr von der Frau des Opfers alarmiert: In der Weusthoffstraße habe es einen Messerangriff gegeben, ein Mensch sei verletzt. Polizei und Rettungswagen sowie Notarzt machten sich sofort auf den Weg.

19-Jähriger sticht Stiefvater nieder

Laut Polizei hat der 19-Jährige seinen Stiefsohn in der gemeinsamen Wohnung plötzlich angegriffen: Er fügte seinem Stiefvater schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen an Hals und Kopf zu. Dem 45-Jährigen gelang es trotzdem, sich zu wehren und seinen Stiefsohn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Während Rettungskräfte seinen Stiefvater ins Krankenhaus brachten, wurde der 19-Jährige noch am Tatort festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er psychisch krank ist. Über seinen weiteren Verbleib entscheidet nun ein Haftrichter. (mp)