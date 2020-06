Messerangriff auf 16-Jährigen: Mutmaßlicher Täter (15) in Psychiatrie eingewiesen

Volksdorf -

Rätselhafter Gewaltausbruch im Hamburger Norden: Ein Jugendlicher (16) ist an der Claus-Ferck-Straße in der Nacht zu Dienstag von einem ihm unbekannten 15-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden. Die Attacke kam offenbar völlig unvermittelt. Der 16-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 16-Jährige konnte Schlimmeres verhindern, indem er versuchte, den Stichen auszuweichen. Nach der Tat soll der mutmaßliche Messerstecher selbst die Polizei gerufen haben. Er wurde noch am Tatort festgenommen.

Hamburg: 15-Jähriger greift Teenie mit Messer an

Der 16-Jährige kam mit Verletzungen am Rücken in eine Klinik. Der 15-Jährige wurde erst zur Polizeiwache, später dann – in Absprache mit der Erziehungsberechtigten – in die psychiatrische Abteilung eines Kinderkrankenhauses gebracht. (dg)