Bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz am U-Bahnhof Oldenfelde (Rahlstedt) ist am Montag ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Offenbar ging es um eine Frau, zwei Männer wollten sich zu einer Aussprache treffen – dann kippte die Stimmung.

Der mutmaßliche Täter soll dabei mit einer Axt und einem Messer zunächst auf einen silbernen VW eingeprügelt haben. Dabei ging unter anderem eine Scheibe zu Bruch, in der Motorhaube waren Kratzer und Einstiche zu sehen.

Hamburg: Messerangriff am Bahnhof – Mann schwer verletzt

Im weiteren Verlauf wurde aus dem Streit eine körperliche Auseinandersetzung: Der Angreifer warf dem anderen Mann vor, etwas mit seiner Frau zu haben – und verletzte den Rivalen. Dabei schrie der mutmaßliche Täter laut Augenzeugen mehrfach: „Wenn ich dich wiedersehe, schneide ich dir den Kopf ab.“

Mit einem Messer und einer Axt wurde in die Motorhaube gestochen.

Das Opfer wurde von einem Notarzt behandelt und kam in ein Krankenhaus. „Der mutmaßliche Täter ist in Tatortnähe festgenommen worden“, so ein Polizeisprecher. Er habe an der Jacke Blut gehabt. Zunächst sei unklar gewesen, ob auch er verletzt wurde. Mehr als zehn Streifenwagen waren im Einsatz.

Nach MOPO-Informationen wurde das Opfer schon vor zwei Wochen von dem nun festgenommenen Mann bedroht. Bei der Aussprache am Montag waren wohl auch die Ehefrauen beider Männer anwesend. Die Polizei ermittelt. (dg/röer)