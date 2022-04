Messer-Streit im Schrebergarten: Frau tötet ihren Ehemann

Eine 54 Jahre alte Frau soll ihrem Mann am Karfreitag in einer Kleingartenanlage in Wilhelmsburg ein Messer in den Oberkörper gerammt haben. Die Rettungskräfte konnten dem 75-Jährigen nicht mehr helfen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte das Paar Karfreitagabend in ihrer Schrebergartenparzelle Alkohol getrunken. Dann seien sie in Streit geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Die 54-Jährige habe dann nach einem Messer gegriffen und ihrem Mann eine lebensbedrohliche Stichverletzung im Oberkörper zugefügt.

Hamburg-Wilhelmsburg: Frau ersticht Ehemann

Anschließend habe sie selbst Rettungskräfte verständigt, die ihrem Mann jedoch nicht mehr helfen konnten. Der 75-Jährige starb noch im Schrebergarten. Die 54-Jährige wurde festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler stellten am Tatort mehrere Messer als mögliche Tatwaffe sicher. (dpa/mp)