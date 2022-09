Messer im Spiel? Vater und Sohn streiten sich – Großeinsatz der Polizei

Ein Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn hat am Montagmittag in Harvestehude einen Großeinsatz der Hamburger Polizei ausgelöst: Mehrere Streifenwagen fuhren durchs Grindelviertel, auch ein Helikopter kreiste am Himmel.

Um kurz nach 13 Uhr wurde der Polizei die Auseinandersetzung gemeldet: Vater und Sohn sollen sich in einem Treppenhaus eines Wohngebäudes am Grindelberg heftig streiten, offenbar auch körperlich angehen. Den Beamten wurde auch ein Messer bzw. ein spitzer Gegenstand gemeldet, den einer der beiden in der Hand gehalten haben soll.

Hamburg: Vater und Sohn streiten sich – Großeinsatz der Polizei

Als die Polizisten eintrafen, war der Vater – der unter Drogeneinfluss gestanden haben soll – bereits verschwunden. Er soll in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. „Der Sohn wurde unverletzt angetroffen“, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden am frühen Nachmittag beendet. Der Gesuchte blieb verschwunden. (dg/ng)