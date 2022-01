In einem Feinkostladen an der Stifstraße in St. Georg ist es am Donnerstagabend zu einem Streit zweier Männer gekommen: Einer (54) wurde laut Angaben der Hamburger Polizei durch mehrere Messerstiche verletzt.

Der 54-Jährige, nach MOPO-Informationen ein Mitarbeiter des Geschäfts, sackte mit Wunden im Bereich der Brust zusammen. Sanitäter der Feuerwehr versorgten den Mann, anwesende Polizisten nahmen Zeugenaussagen auf. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Eine Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen blieb ergebnislos.

Hamburg: Messer-Angriff in Feinkostladen – Kripo ermittelt

Das Opfer kam ins Krankenhaus. „Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit“, teilte ein Lagedienst-Sprecher mit. In dem Fall hätte die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. „Diese dauern an.“ Die Hintergründe des Streits sind unklar. (dg)