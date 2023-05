Messer-Angriff auf Hamburger Partymeile: Mann schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung auf St. Pauli ist ein Mann schwer verletzt und anschließend im Krankenhaus notoperiert worden. Tatwaffe war mutmaßlich ein Messer, wie die Polizei am frühen Sonntag wenige Stunden nach der Tat bekanntgab. Die Hintergründe für den Angriff waren zu dem Zeitpunkt noch unklar.

Der Angriff wurde um etwa 4 Uhr am Hamburger Berg gemeldet. Der Täter sei im Anschluss an die Tat geflüchtet. Angaben der Polizei zufolge stellten die Einsatzkräfte kurze Zeit später einen Tatverdächtigen an der S-Bahn-Station Reeperbahn, auf den die Beschreibungen eines Zeugen zutrafen.

Ob es sich tatsächlich um den gesuchten Mann handelt, werde nun geprüft. Die Mordkommission sei eingeschaltet. (mp/dpa)