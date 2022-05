Merkwürdiger Geruch: Haspa-Filiale am Jungfernstieg geräumt

Die Haspa-Filiale am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt ist am Mittwochmorgen geräumt worden. Das bestätigte die Feuerwehr der MOPO. Der Grund des Einsatzes an der Alster: ein merkwürdiger Geruch.

Den hatten Mitarbeiter wahrgenommen und daraufhin die Rettungskräfte informiert. „Der Geruch hatte sich im gesamten Gebäude verteilt“, so ein Feuerwehrsprecher. „Wir führten daraufhin umfangreiche Messungen durch.“

Merkwürdiger Geruch: Haspa-Filiale in Hamburg geräumt

Das Ergebnis: Dämpfe eines Teppichlösers hatten sich über die Klimaanlage in der Filiale verteilt, in dem Gebäude finden gerade Bauarbeiten statt. Gefährlich sei dieser nicht gewesen, niemand hätte behandelt werden müssen. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Die Filiale wurde umfangreich belüftet, danach durften die Mitarbeiter wieder rein. Der Betrieb wurde wie gewohnt aufgenommen. (dg)