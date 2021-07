In der Koppelstraße nahe Hagenbecks Tierpark kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein Mercedes krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Die Polizei sprach von einem „illegalen Wendemanöver“, der 41-jährige Mercedes-Fahrer wollte über eine durchgezogene Linie drehen. Dabei übersah er jedoch den 55 Jahre alten Citroen-Fahrer, der ihm entgegenkam, was zur Folge hatte, dass die beiden Autos fast frontal ineinander stießen.

Hamburg-Stellingen: Autounfall mit zwei Verletzten

Beide Männer kamen mit Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus. (mp/cnz)