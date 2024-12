Mercedes kracht gegen Land Rover: Trümmerfeld und Vollsperrung in Hamburg

Schwerer Unfall in Meiendorf: Am Mittwochabend kollidieren ein Mercedes und ein Landrover. Beide Fahrer haben großes Glück – doch der Schaden ist enorm und die Straße gleicht einem Trümmerfeld. Es kommt zur Vollsperrung.

Zum Crash kam es um 19.49 Uhr auf der Meiendorfer Straße, wie ein Sprecher des Polizeilagedienstes der MOPO sagte. Zum Unfallhergang sei allerdings noch nichts bekannt. Ein MOPO-Reporter vor Ort berichtet, dass der Mercedes aus der Jarnostraße kommend auf die Meiendorfer Straße abbiegen wollte, als es zur Kollision mit dem Defender kam, der in Richtung Ahrensburg unterwegs war.

Hamburg: Meiendorfer Straße voll gesperrt nach schwerem Crash

Fahrzeugtrümmer lagen auf den Fahrspuren verteilt, die Straße musste voll gesperrt werden. Es grenzt an ein Wunder, dass die Insassen nicht verletzt wurden. Sie wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens gesichtet, ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht nötig.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden, die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Weitere Hintergründe waren am Mittwochabend noch unklar. (idv/roeer/zc)