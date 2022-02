An diesem Wochenende hat die Bundespolizei eine „Waffenverbotszone“ am Hamburger Hauptbahnhof eingerichtet: Am Freitag und am Samstag von 18 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages sind dabei Waffen und Messer aller Art sowie gefährliche Werkzeuge verboten. Verstöße gab es nach dem ersten Abend dennoch.

So wurden bei Kontrollen insgesamt 13 Verstöße festgestellt, darunter sechs Verstöße gegen das Waffengesetz, nach Angaben der Bundespolizei. Zusätzlich seien elf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen worden. Die Kontrollen aus der ersten Nacht der Aktion hätten auch vier Haftbefehle zur Folge gehabt.

„Waffenverbotszone“ im Hamburger Hauptbahnhof

Die Bundespolizei hatte zuvor über die Verbotszone informiert. Diese habe das Ziel, „die Sicherheit für Bahnhofsbesucher und Reisende zu erhöhen“. Der Hamburger Hauptbahnhof sei mit etwa 550.000 Reisenden pro Tag schließlich der meistfrequentierte Fernbahnhof in Deutschland.

Der Zeitraum der Verbotszone laufe von Freitagabend bis Samstagmorgen und Samstagabend bis Sonntagmorgen, da Gewaltdelikte wie Körperverletzungen durch Waffen oftmals speziell abends und nachts an Wochenenden begangen würden.

In diesen Zeiträumen sei an diesem Wochenende das Mitführen von unter anderem gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen und Messern verboten. Die gesamte Verfügung ist auf der Website der Bundespolizei einzusehen. (dpa/mp)