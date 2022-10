Mehrere Sexualverbrechen in Hamburg: Vier junge Frauen angegriffen

Am vergangenen Samstag kam es in verschiedenen Stadtteilen Hamburgs zu sexuell motivierten Übergriffen auf junge Frauen – diese konnten überwiegend abgewehrt werden.

Ein Angreifer versuchte, eine 23-Jährige auf einem Wanderweg an der Bille (Bergedorf) in ein Gebüsch zu ziehen. Die Frau wehrte sich und schaffte es, den dunkelhaarigen, schlanken Mann zwischen 20 und 30 Jahren abzuwehren. Der noch immer gesuchte Täter ist etwa 1,80 Meter groß, trug eine blaue Jeans und eine Jeansjacke mit Fellkragen. Ein etwa 40-jähriger, alkoholisierter Zeuge könnte den Vorfall um 1.43 Uhr in der Nacht zum Samstag beobachtet haben.

Übergriffe auf St. Pauli, in Horn und Tonndorf

Noch in derselben Nacht kam es um kurz nach vier Uhr in der Nähe des Bahnhofs Reeperbahn zu einem Verbrechen: Hier zwang der etwa 30- bis 40-Jähriger eine 18-Jährige zu sexuellen Handlungen – doch der dunkelhaarige Täter flüchtete schließlich durch ihre Abwehr. Der Mann sei dunkel gekleidet und etwa 1,75 Meter groß gewesen.

Am Samstagnachmittag um 17 Uhr wurde dann in der Rennbahnstraße (Horn) eine 23-Jährige in ein Treppenhaus verfolgt. Die junge Frau wehrte sich und konnte den Verfolger loswerden. Die Polizei prüft, ob derselbe schlanke Mann nur 15 Minuten später eine 22-Jährige in einem Treppenhaus in der Ahrensburger Straße (Tonndorf) mit sexuellen Absichten angriff.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. (040) 428 65 67 89) oder an jede Polizeidienststelle. (mp)