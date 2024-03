Mehrere Raubüberfälle begangen: Polizei nimmt Teenie-Bande fest

Nach mehreren Raubüberfällen in Billstedt, Horn und Hamm hat die Polizei nun vier Tatverdächtige festgenommen. Einer kam in Haft. Ein erst 15 Jahre alter Jugendlicher aus der Bande gilt als Intensivtäter.

In wechselnder Beteiligung sollen die vier zwischen Januar und Februar drei Raubüberfälle begangen haben. Die Opfer waren ein 14- und ein 15-Jähriger sowie ein Pärchen (beide 20). Die Täter bedrohten sie mit einem Messer und forderten Geld und Handys.

Wohnungen durchsucht – Haftbefehl vollstreckt

Im Zuge der Ermittlungen gerieten zwei 15- und zwei 17-Jährige in den Fokus der Ermittler. Daraufhin wurden Durchsuchungsbeschlüsse sowie ein Haftbefehl gegen einen der 15-Jährigen erwirkt und am Dienstagmorgen vollstreckt. Alle Tatverdächtigen wurden angetroffen, der Haupttäter wurde festgenommen und ist in Haft.