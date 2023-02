Ein Porsche 356 aus den 50er Jahren, mit Ruß bedeckt. Ein Porsche Turbo aus den 80ern, durch herabgefallene Betonteile schwer beschädigt. Ein Citroën DS (genannt „die Göttin“) durch Flammen zerstört. Ein Großfeuer in einer Hamburger Tiefgarage hat in der Nacht zu Mittwoch einen hohen Schaden verursacht – und diverse Oldtimer-Träume für immer zerstört. Die MOPO hat sich am Brandort umgeschaut.

Ein Porsche 356 aus den 50er Jahren, mit Ruß bedeckt. Ein Porsche Turbo aus den 80ern, durch herabgefallene Betonteile schwer beschädigt. Ein Citroën DS (genannt „die Göttin“) durch Flammen zerstört. Ein Großfeuer in einer Hamburger Tiefgarage hat in der Nacht zu Mittwoch einen hohen Schaden verursacht – und diverse Oldtimer-Träume für immer zerstört. Die MOPO hat sich am Brandort umgeschaut.

Nach dem Feuer unterhalb eines Mehrfamilienhauses an der Kaulbachstraße in Groß Flottbek hat die Hamburger Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Zufahrt zur Garage befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes an der Beselerstraße. Bei den Oldtimern handelt es sich um diverse Porsche und zwei Alfa Romeo aus den 50er- und 60er-Jahren sowie weitere Fabrikate.

Der Sachschaden dürfte bei einer halben Million Euro liegen. Die Eigentümer der zerstörten Fahrzeuge waren zunächst nicht für die MOPO zu sprechen.

Hamburg: Riesenschaden nach Oldtimer-Brand in Garage

Auch einen Tag nach dem Vorfall standen die Autos völlig ausgebrannt in der Garage. Durch die Hitze waren zudem große Teile der Tiefgaragen-Decke abgefallen und auf die Wagen gestürzt.

Porsche, Alfa Romeo, Volkswagen: Beschädigte Fahrzeuge in der Tiefgarage Florian Quandt Porsche, Alfa Romeo, Volkswagen: Beschädigte Fahrzeuge in der Tiefgarage

Anwohner hatten am Dienstagabend die Feuerwehr gerufen, nachdem sie den Brand in der Garage bemerkt hatten. Zwei Löschzüge rückten an, mit drei sogenannten C-Rohren bekämpften und löschten insgesamt die 50 Retter die Flammen. Mit einem Schaumteppich wurde ausgetretener Kraftstoff gebunden. Das Gebäude wurde evakuiert.

Zerstört: Ein Citröen und ein Porsche / Florian Quandt Zerstört: Ein Citroën und ein Porsche

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Brandermittler der Hamburger Polizei haben ihre Arbeit in dem Fall aufgenommen. (th/dg)