Mann in Harburg niedergestochen – plötzlich brennt es in unmittelbarer Nähe

Passanten haben am Samstagabend in Harburg einen stark blutenden Mann gefunden, der durch mehrere Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden war. Die Mordkommission ermittelt. Nur Minuten später brannte es am Fundort.

Die Polizei bestätigt auf MOPO-Nachfrage, dass gegen 21.20 Uhr ein Notruf einging, in dem ein stark blutender Mann (46) an der Nöldekestraße Höhe Reeseberg gemeldet wurde. Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt rückten an.

Notarzt versorgt schwer verletztes Opfer

Wie die MOPO erfuhr, soll der Mann mehrere tiefe Messerstiche erlitten haben. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, schwebte in Lebensgefahr. Nach einer Notoperation soll sein Zustand laut Polizei nun stabil sein. Die Mordkommission rückte an, sperrte den Tatort ab und sicherte bis weit nach Mitternacht Spuren. Ein möglicher Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789.

Feuerwehrmänner bei den Löscharbeiten in der Tiefgarage. André Lenthe Feuerwehrmänner bei den Löscharbeiten in der Tiefgarage.

Noch während die Polizei am Tatort ermittelte, gab es ganz in der Nähe Feueralarm. Laut Feuerwehr habe in der Lassallestraße ein Motorroller an einer Hauswand gebrannt. Auslaufendes Benzin floss in eine Tiefgarage und entzündete sich dort. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern.

Ein Zusammenhang zwischen dem brennenden Roller und dem versuchten Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, so eine Sprecherin – konkrete Hinweise darauf gibt es aber nicht.