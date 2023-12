Mehrere Hundert Teilnehmer bei Demo „gegen Polizei und ihre Gewalt“

Einem Aufruf aus der linksextremen Szene sind am Abend mehrere Hundert Menschen gefolgt. Der Aufzug führt vom Schanzenviertel nach St. Pauli. Zusammenstöße sind bisher ausgeblieben.

Jedes Jahr am 13.12. gehen Linksextreme auf die Straße, nicht, um für eine bessere Welt oder allgemein gegen Vater Staat zu demonstrieren – sondern ganz gezielt gegen die Staatsgewalt, die Polizei. Denn dem inzwischen alles andere als geheimen Zahlencode 1312 zufolge sind für sie alle Polizisten Bastarde (All Cops Are Bastards).

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Abbiegeunfall: Radfahrer von Sattelschlepper überrollt

Auch in Hamburg startete am Mittwochabend eine Demonstration, zu der sich zunächst einige Hundert Teilnehmer einfanden. Zu Zusammenstößen kam es bisher nicht, zu hören ist, dass mehrfach Pyrotechnik gezündet wurde und es verschiedentlich zu Schmähparolen kam.

Die Schlusskundgebung ist für 22 Uhr an der Bernhard-Nocht-Straße geplant. (josi)