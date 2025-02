Geschäfte verqualmt: Großeinsatz an Hamburger Einkaufszentrum – zwei Verletzte

Mehrere verqualmte Geschäfte lösten am Samstagmorgen Feueralarm am Einkaufszentrum Alstertal in Poppenbüttel aus. Mehrere Löschzüge waren im Einsatz.

Laut Lagedienst der Feuerwehr habe gegen 10 Uhr die automatische Brandmeldeanlage des Shopping Centers am Heegbarg ausgelöst. Kurz darauf wurde vom Sicherheitsdienst eine leichte Verqualmung in mehreren Geschäften gemeldet, woraufhin mehrere Löschzüge zum Einsatzort fuhren.

Verletzte Person in Klinik

Auf der Suche nach einem Brandherd fanden Feuerwehrleute auf einem der Gänge eine verletzte Person, die vorsichtshalber in eine Klinik kam. Eine weitere Person erlitt vermutlich eine leichte Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst betreut. Nach gut einer Stunde dann Entwarnung: Laut Feuerwehr hatte ein zunächst heißgelaufener und dann abgerissener Keilriemen in der Lüftungsanlage den Qualm verursacht. Gegen 11.40 Uhr war der Einsatz beendet.