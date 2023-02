Aufregende Wochen in den Chef-Etagen der Hamburger Polizei: Im Juni löst Mirko Streiber, Noch-LKA-Spitze, den Vizepräsidenten Morton Struve ab, der in Pension geht. Auch Hartmut Dudde, Leiter der Schutzpolizei, geht in den Ruhestand. Einen Nachfolger für Streiber scheinen die Beamten bereits gefunden zu haben. Und auch Polizeipräsident Ralf Martin Meyer wird demnächst sein Amt niederlegen.

Offiziell ist bisher das: Zum 10. Juni wird Mirko Streiber neuer Vizepräsident der Hamburger Polizei. Der 55-Jährige gilt als erfahrener Ermittler, war Pressesprecher, leitete unter anderem die Soko „Rocker“, den Staatsschutz, später die Kripo. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) beglückwünscht ihn und hofft, „dass damit die zahlreichen Herausforderungen, welche die Kriminalpolizei immer mehr an den Rand ihrer Einsatzbereitschaft führen, aus der notwendigen fachlichen Perspektive angegangen werden“, sagt BKD-Hamburg-Chef Jan Reinecke zur MOPO.

Wechsel: Löst eine Frau Hamburgs Polizeipräsidenten ab?