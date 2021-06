Mehrere Festnahmen in Hamburg: Polizei erwischt Fahrraddiebe auf frischer Tat

Tonndorf/Hammerbrokk/Barmbek-Nord –

Die Hamburger Polizei hat innerhalb von nur zwei Tagen gleich mehrere mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen, insgesamt vier Männer.

Zunächst waren Zivilfahnder der Wache 38 am Freitagabend an der Jenfelder Allee (Tonndorf) auf einen Mann aufmerksam geworden, „der offensichtlich im Begriff war, ein behindertengerechtes Dreirad zu entwenden“, teilte eine Sprecherin der Polizei am Sonntagmittag mit.

Hamburg: Polizei nimmt mehrere mutmaßliche Fahrraddiebe fest

Der 46-Jährige soll versucht haben, das Bügelschloss aufzuhebeln. Daraufhin nahmen ihn die Beamten fest „und stellten umfangreiches Aufbruchswerkzeug bei ihm sicher“. Auch ein hochwertiges E-Bike, mit dem der Verdächtige gekommen war, nahmen die Polizisten mit.

In der Nacht zu Samstag nahmen Zivilfahnder der Wache 41 zwei Männer im Bereich der Wendenstraße in Hammerbrook fest: Das Duo kam den Beamten mit einem Rennrad und einem Mountainbike entgegen – kurz zuvor seien sie aber „in verdächtiger Weise nur mit einem Rad aufgefallen“, so die Sprecherin weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: Autos brennen in der Nacht – immenser Schaden

In einem Rucksack sollen die 34 und 41 Jahre alten Männer Aufbruchswerkzeug dabei gehabt haben. Die zwei mutmaßlich gestohlenen Fahrräder wurden sichergestellt.

Nur wenige Stunden später meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die einen Mann sah, der sich am Oertzweg (Barmbek-Nord) mit einer Astschere an einem Fahrradschloss zu schaffen machte. Beamte nahmen den erst 17 Jahre alten Tatverdächtigen fest und brachten ihn nach Feststellung der Personalien zu seinen Eltern.

Polizei Hamburg: Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt

Auch die anderen Festgenommenen wurden später wieder entlassen – laut Polizei bestanden keine Haftgründe. „Die für die jeweilige Region zuständigen Landeskriminalämter führen die weiteren Ermittlungen“, so die Sprecherin. „Diese dauern an.“ (dg)