Vier Fälle in wenigen Stunden: Exhibitionisten belästigen Frauen in der Bahn

In gleich mehreren Fällen sind in Hamburger Zügen Frauen von Männern sexuell belästigt worden – und das sogar innerhalb weniger Stunden. Die Täter sollen sich vor den Augen ihrer Opfer entblößt und befriedigt haben, eine Frau wurde sogar angefasst. Die zuständige Bundespolizei ermittelt.

Der erste Fall ereignete sich in der U-Bahn: Am Jungfernstieg soll um 6.25 Uhr am Samstagmorgen eine Frau von einem Mann gegen ihren Willen berührt worden sein. Als die Frau um Hilfe rief, soll der Täter Richtung geflüchtet sein; zunächst hieß es, er wäre über die Gleise in die Bahntunnel geflüchtet.

Der Verkehr auf den Linien U2 und U4 wurde zwischenzeitlich eingestellt, es kam zu Verzögerungen. Die Fahndung wurde ergebnislos beendet.

Exhibitionist entblößt sich im Metronom

Nur 15 Minuten später wurde der Bundespolizei gemeldet, dass ein Mann im Metronom von Lüneburg nach Hamburg mehrere Frauen belästigt haben soll: Zunächst habe er sich dem Zugbegleiter zufolge zu einer 29-Jährigen gesetzt, die Hand in die Hose gesteckt und sich befriedigt. Als die Frau angewidert gegangen sei, habe der Mann sie noch kurz verfolgt, eher er sich zu einer 26-Jährigen gesetzt habe. Ein Bundespolizei-Sprecher: „Offensichtlich suchte er sich dann ein neues Opfer.“

Vor ihr habe er dann sein „Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert“. Danach habe die Frau den Zugbegleiter informiert. Die Bundespolizei sei am Bahnhof Harburg hinzugekommen. Der Sprecher weiter: „Der Beschuldigte gab die Taten nicht zu. Gegen den polizeilich bekannten 44 Jahre alten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.“

Sexuelle Belästigung in der S-Bahn

Um 9.05 Uhr kam es dann in der S-Bahn im Bereich Sternschanze erneut zu einem ganz ähnlichen Vorfall: Ein 29-Jähriger soll sich vor einer 23-Jährigen entblößt, sich vor ihr befriedigt und dabei den Blickkontakt gesucht haben. Auch gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Das Opfer habe „sichtlich unter dem Eindruck des Vorfalls“ gestanden, so der Bundespolizei-Sprecher. Allen Frauen wurde psychologische Hilfe durch die Bundespolizei angeboten.

Noch vor den Taten in Hamburg kam es in derselben Nacht um 0.20 Uhr auch in Bremen zu einer Belästigung: In dem Metronom 81945 von Hamburg nach Bremen soll sich dort ein Mann vor einer Frau entblößt und befriedigt haben – zudem habe er der Frau gedroht, den gleichen Anschlusszug zu nehmen, so ein Polizeisprecher. Die Frau habe die Polizei alarmiert, der 28-Jährige sei festgenommen worden. Die Frau wurde anschließend zu dem Zug von Beamten begleitet. (dg)