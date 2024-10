Mehrere Autos ineinander gekracht – Verletzte und Stau auf A1

Auf der A1 in Höhe Georgswerder ist es am Donnerstagmorgen zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Mehrere Autos krachten ineinander. Es gab Verletzte und einen großen Stau in Richtung Norden.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 10.50 Uhr im Bereich des Kreuzes Südost. Aus bislang ungeklärter Ursache seien hier mehrere Autos kollidiert. Sechs Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrtüchtig und blockierten die Fahrspuren.

Kinder unter Schock von Sanitätern betreut

Die Feuerwehr war mit zwei Rettungswagen und einem Löschfahrzeug im Einsatz. Zwei Personen kamen leicht verletzt in die Klinik. Zwei Kinder, die unter Schock standen, wurden vom Rettungsdienst betreut. Infolge des Unfalls kam es zu einem kilometerlangen Rückstau.