Mehrere Ampeln im Norden von Hamburg ausgefallen – das ist der Grund

In Langenhorn sind am Montag mehrere Ampelanlagen ausgefallen, auch Hauptverkehrsadern sind betroffen. Grund dafür ist ein Stromausfall. Techniker des Energieunternehmens arbeiten bereits an einer Lösung.

Ein Stromausfall in Langenhorn beschäftigt derzeit die Servicetechniker des Energieversorgers. Seit 14.38 Uhr ist in großen Teilen Langenhorns der Strom ausgefallen.

Stromausfall in Langenhorn – verschiedene Ampeln ausgefallen

Neben Wohnungen und gewerblichen Betrieben sind auch etwa 20 Ampelanlagen dunkel. Für Autofahrer bedeutet dies insbesondere an Knotenpunkten wie der Kreuzung Langenhorner Chaussee/Ecke Krohnstieg oder am Langenhorner Markt erhöhte Vorsicht – und auch Geduld.

Warum der Strom ausgefallen ist, ist bisher nicht bekannt. Allerdings arbeiten die Techniker des Energieunternehmens bereits an einer Lösung. Gegen 16.30 Uhr sollte die Energie eigentlich wieder fließen – allerdings waren um kurz vor 17 Uhr die Stromleitungen weiterhin ohne Spannung.