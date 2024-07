BMW-Fahrer fährt gegen Brückengeländer – Polizei hat schlimme Vermutung

Schwerer Unfall in Tonndorf: Ein Autofahrer ist am Donnerstag mit seinem BMW gegen ein Brückengeländer gefahren – und wäre beinahe in die Wandse gestürzt. Die Polizei hat eine schlimme Vermutung zur Ursache.

Ersten Informationen der Polizei zufolge hatte der Mann rund 100 Meter vor der Brücke plötzlich gestoppt und dann Vollgas gegeben: Dabei soll er über den Gehweg gefahren und mit dem BMW gegen das Geländer gekracht sein. Passanten wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Schwerer Unfall in Tonndorf: Polizei geht von medizinischem Notfall aus

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt, auch ein Notarzt wurde hinzugezogen. Dieser begleitete den Mann in ein Krankenhaus. Es soll sich bei dem BMW-Fahrer vermutlich um einen Autohändler handeln.



Die Polizei geht davon aus, dass der Mann offenbar eine Art medizinischen Notfall erlitt und deswegen Gas gab. Die Ermittlungen in der Sache dauern an, erklärte ein Sprecher.

Das Geländer der Brücke hielt das Auto auf, ist nun aber derart beschädigt, dass es ausgetauscht werden muss. Die Brücke wurde nicht beschädigt. (dg/röer)