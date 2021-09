Feuer bei McDonald’s: Mann auf Damen-Klo festgenommen

Mehrere Löschfahrzeuge und Streifenwagen sind am Dienstagabend nach Rahlstedt ausgerückt. Dort war in einer McDonald’s-Filiale Feueralarm ausgelöst worden. Während Polizisten den Laden räumten, drangen Feuerwehrleute zum Brandort im Toilettenbereich vor. Auf dem Damen-WC fanden sie dann einen Mann.

Der Einsatz begann gegen 21.35 Uhr. Plötzlich schrillten die Rauchmelder in der McDonald’s-Filiale am Helmut-Steidl-Platz. Zudem war Rauch und Brandgeruch wahrnehmbar. Ein Zug der Berufsfeuerwehr und eine Freiwillige Wehr rückten an. Dazu mehrere Streifenwagen. Den Brandherd hatten die Retter rasch lokalisiert. Auf dem Damen-WC war an einem Papierkorb gezündelt worden.

McDonald’s: Mann legt Feuer auf Damen-WC

Zu ihre Überraschungen trafen die Retter dort einen verwirrten Mann an. Der soll zunächst eingeräumt haben, den Brand gelegt zu haben. Nachdem er von Polizisten befragt wurde, sprach er dann von einer Selbstentzündung. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Später wurde er einem Amtsarzt zugeführt. Den Kleinbrand hatten Feuerwehrmänner rasch gelöscht.