Massenschlägerei auf Straßenfest in Hamburg – junge Männer verletzt

Große Aufregung auf dem beliebten Stadtteilfest in Winterhude: In der Nacht zu Sonntag eskaliert die Lage, es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Am Ende gibt es drei Verletzte.

Die Polizei bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass gegen 1 Uhr eine größere Auseinandersetzung am Mühlenkamp gemeldet wurde, eine Gruppe junger Männer sei in Streit geraten. Laut dem Anrufer sollen etwa 10 bis 20 Personen daran beteiligt gewesen sein. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, auch ein Rettungswagen war im Einsatz.

Winterhude: Mann mit Schnittverletzung in Klinik

Bei Eintreffen der Beamten sollen viele der an der Schlägerei beteiligten Personen bereits geflüchtet gewesen sein. Ein Mann mit einer Schnittverletzung im Schulterbereich, mutmaßlich verursacht durch einen Angriff mit einer abgebrochenen Flasche, wurde angetroffen und nach Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Zwei weitere verletzte Männer wurden in der Nähe aufgefunden. Die Hintergründe, die zu der Auseinandersetzung führten, werden von der Kripo ermittelt.