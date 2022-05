Massenschlägerei unter Jugendlichen – Großeinsatz in der Schanze

Die Polizei ist am frühen Donnerstagabend zu einer Massenschlägerei im Flora-Park in der Sternschanze ausgerückt. Vor Ort trafen sie auf 20 Jugendliche. Einige von ihnen wurden in Gewahrsam genommen – zwei Beteiligte wurden verletzt.

Als die Polizei mit neun Streifenwagen eintraf, waren mehrere Beteiligte bereits in alle Richtungen geflohen. Die Beamten griffen fünf von ihnen in der Nähe des Parks auf. Laut Polizeiangaben verhielten sich die Jugendlichen äußerst unkooperativ. Vier wurden in Gewahrsam genommen und auf die Polizeiwache gebracht. Von dort aus wurden ihre Eltern kontaktiert.

Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt und von zwei Rettungswagen versorgt. MOPO-Informationen zufolge sollen auch zwei Unbeteiligte angegriffen worden sein. Gegen 20 Uhr waren noch drei Streifenwagen vor Ort. (prei)