Massenschlägerei nach Trauerfeier: Blutiger Streit innerhalb einer Großfamilie

Massenschlägerei in Wilhelmsburg! Am Sonnabend sind Mitglieder einer Großfamilie am Inselpark heftig in Streit geraten. Der Vorfall endete mit sieben Verletzten und zahlreichen Platzverweisen.

Nach Angaben der Polizei sind zwei verfeindete Linien ein und derselben Familie nach der Trauerfeier eines erst kürzlich verstorbenen Familienmitglieds am Nachmittag aneinandergeraten. Offenbar wegen eines alten, wieder aufgekeimten Streits. Es soll anschließend zu einer Massenschlägerei gekommen sein, insgesamt waren etwa 20 Personen beteiligt.

Massenschlägerei in Hamburg-Wilhelmsburg – sieben Verletzte

Dabei soll getreten, geschlagen und gebissen worden sein. Sieben Personen wurden leicht verletzt und von Sanitätern versorgt, zwei kamen ins Krankenhaus. Sie zogen sich unter anderem Verletzungen an Nasen und Ohren zu, eine Person erlitt einen epileptischen Anfall. Das Alter der Beteiligten: 28 bis 73 Jahre.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften beendete schließlich das Handgemenge. Der Großteil der Familie verließ daraufhin das Gelände. Es wurden zudem Platzverweise erteilt. Insgesamt waren 17 Fahrzeuge der Polizei vor Ort. (dg, lmr)