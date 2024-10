Maskierte überfallen Paketboten und verletzten ihn – Zeugen gesucht

In Marmstorf hat es am Montagabend einen Raubüberfall auf einen Paketboten gegeben. Die Täter überfielen den Mann, als er mit seinem Transporter einparken wollte. Sie schlugen auf ihn ein und verletzten ihn.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 19.30 Uhr am Kaiserbarg. Der Paketfahrer (47) hatte seinen Transporter dort eingeparkt, als drei maskierte Männer auf ihn zustürmten und Geld forderten. Dann schlugen sie auf ihr Opfer ein und verletzten es am Kopf. Ein Rettungswagen transportierte den Mann in eine Klinik.

Täter entkommen trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen

Die Täter entwendeten den Fahrzeugschlüssel sowie eine Jacke, in der sich Bargeld befand, und flüchteten in Richtung Sinstorfer Weg. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen gelang ihnen die Flucht. Die drei sind jeweils circa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Alle waren dunkel gekleidet, mit Kapuzen und Sturmhauben maskiert und sprachen akzentfrei deutsch. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.