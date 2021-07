Maskiert und bewaffnet: Räuber überfallen Haspa-Filiale in Hamburg

Lurup –

Zwei maskierte und mit Waffen ausgerüstete Männer haben am Freitagmorgen die Haspa-Filiale an der Elbgaustraße überfallen. Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach den Tätern, die mit Rädern geflüchtet sein sollen.

Mit diesen kamen sie auch pünktlich zur Bank-Öffnungszeit um 9.30 Uhr bei der Haspa an. Jeder soll eine Schusswaffe in der Hand gehabt haben. Sie bedrohten eine Angestellte und forderten Geld. „Nachdem sie mehrere tausend Euro erbeutet hatten, flüchteten die Täter mit zwei älteren Damenfahrrädern, die sie offenbar zuvor hinter einem Erdbeerstand bereitgestellt hatten, in Richtung Langbargheide“, teilte eine Polizeisprecherin der MOPO mit.

Hamburg: Duo überfällt mit Waffen Haspa – Flucht mit Fahrrädern

Mehrere Streifenwagen durchpflügten Lurup, der Hubschrauber „Libelle“ kreiste am Himmel. Auch ein Diensthund wurde angefordert – er sollte die Fährte der flüchtigen Täter erschnüffeln, die als 1,80 Meter groß und schlank beschrieben werden. Einer soll eine dunkle Jacke mit hellen Streifen getragen, der andere eine dunkle Tasche bei sich gehabt haben. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. 428 65 6789.