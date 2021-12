Spezialkräfte der Hamburger Zollfahndung haben einen Mann (27) festgenommen, der am Montag in einem Paket-Shop in Wandsbek eine Sendung entgegengenommen haben soll, in der sich 14 Kilo Marihuana befanden.

„Gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt“, teilte Zoll-Sprecher Stephan Meyns mit. „Er wurde dem Haftrichter zugeführt.“

Per Post: 14 Kilo Marihuana nach Hamburg geschmuggelt

Die Drogen, die aus Spanien versandt wurden, haben einen Schwarzmarktwert von rund 140.000 Euro. Sie wurden sichergestellt. „Die weiteren Ermittlungen des Zollfahndungsamtes dauern an“, so Meyns. Die Hintergründe sind noch unklar. (dg)