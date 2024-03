Mann will Streit schlichten – und bezahlt das mit seinem Leben

Am Freitagabend gab es in einer Unterkunft in Wilhelmsburg eine Auseinandersetzung. Ein 39-Jähriger ging dazwischen und wurde selbst zum Opfer.

Gegen Abend ist es am Freitag in einer Wohnunterkunft in Wilhelmsburg zu einem Streit zweier Männer gekommen. Ein 39-jähriger Mitbewohner ging laut Polizei dazwischen, um den Streit zu schlichten. Daraufhin sei einer der beiden Männer ihm gegenüber handgreiflich geworden. Das Opfer stürzte, prallte mit dem Kopf auf den Boden und verlor vorübergehend das Bewusstsein. Bewohner hätten ihn danach auf sein Zimmer begleitet.

Am nächsten Tag fanden sie den 39-Jährigen tot in seinem Zimmer und alarmierten die Polizei. Die Polizei sichtete die Bilder aus einer Überwachungskamera ermittelte einen 23-jährigen als Tatverdächtigen. Er befindet sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. (zc)