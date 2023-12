Mann versucht Frau auf Weg zu Hamburger U-Bahnhof zu vergewaltigen

Nach einem versuchten Sexualdelikt am frühen Samstagmorgen sucht die Hamburger Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, war eine Frau auf dem Weg zum U-Bahnhof Hallerstraße, als sie in der Hallerstraße in Höhe der Hausnummer 89 unvermittelt von hinten angegriffen wurde.

Demnach hielt der bislang unbekannte Täter der Frau den Mund zu, schlug und trat sie und berührte sie „am Boden liegend unsittlich“. Als die Frau sich massiv wehrte, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete in Richtung Mittelweg.

Versuchte Vergewaltigung in Hamburg: Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, „europäisches Erscheinungsbild“, kurze graue, leicht gewellte Haare. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle, gegebenenfalls graue Hose.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am frühen Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen, insbesondere im Bereich der Tennisanlage an der Hallerstraße, gemacht haben oder sonst Hinweise zu dieser Tat machen können. Hinweise an das Landeskriminalamt: Telefon 040/4286-56789. (mp)